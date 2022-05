Eurowizja 2022. Tak bukmacherzy oceniają szanse Krystiana Ochmana na zwycięstwo. ZMIANY w rankingu!

Polka🇵🇱 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No cóż mając argument wojenny za sobą, mogą wygrać. Ich utwór to sorry, ale badziewie jest. Nie porównując 😉 , ale nie umywają się do klasy muzycznej Belgii czy oczywiście Polski❤️🇵🇱. Niestety w świecie rządzi g…. na polityka No i Eurowizja może być w przyszłym roku na ( podkreślam NA) Ukrainie. Chociaż i teraz też daliby radę w Kijowie zrobić „ show” . Co chwila teatralna szopka tam się odbywa, a gawiedź patrzy i g…. widzi😜