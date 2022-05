Eurowizja 2022. Znamy wyniki drugiego półfinału. Krystian Ochman AWANSOWAŁ DO FINAŁU!

Eurowizja 2022 od początku zapowiadała się dla nas obiecująco. Po "popisach" naszych reprezentantów w poprzednich latach, których raczej nie można zaliczyć do udanych, w występie Krystiana Ochmana pokładano ogromne nadzieje na awans do wielkiego finału, a bukmacherzy w pewnym momencie typowali go nawet na ewentualnego zwycięzcę tegorocznego konkursu.

We wtorek do wielkiego finału tegorocznej Eurowizji awansowało pierwszych dziesięć krajów. Wśród nich zabrakło jednak reprezentanta Polski, gdyż Krystian Ochman walczył o awans dopiero w drugim półfinale, który odbył się w czwartek. Dziś w końcu wokalista zaprezentował się na scenie PalaOlimpico w Turynie, a oprócz niego o szansę na występ w finale walczyło siedemnastu reprezentantów z innych krajów.

Czwartkowego wieczoru na eurowizyjnej scenie zaprezentowało się 18 krajów, a oprócz Krystiana Ochmana o uznanie oraz głosy widzów i jurorów walczyli reprezentanci: Finlandii, Izraela, Serbii, Azerbejdżanu, Gruzji, Malty, San Marino, Australii, Cypru, Irlandii, Macedonii Północnej, Estonii, Rumunii, Czarnogóry, Belgii, Szwecji oraz Czech. Polak z konkursowym utworem "River" wystąpił jako czternasty, a więc jako piąty od końca w półfinałowej stawce.

Podczas drugiego finału na eurowizyjnej scenie nie zabrakło żywiołowych występów, oryginalnych kostiumów czy tanecznych popisów. Dopracowaną choreografię na zaprezentował m.in. reprezentujący Izrael Michel Ben Dawid, przedstawiciel San Marino Achille Lauro podczas występu pocałował zaś kolegę z zespołu, a następnie wskoczył na mechanicznego byka. Oczy fanów konkursu tradycyjnie skierowane były również na faworytów bukmacherów - reprezentującą Szwecję Cornelię Jacobs, Sheldona Riley'a z Australii i jego nastrojową balladę oraz uczestniczkę z Serbii, Konstraktę - która śpiewała m.in. o sekrecie zdrowych włosów Meghan Markle, myjąc dłonie w misce.

Po tym, jak zaprezentowali się wykonawcy ze wszystkich krajów, w końcu ogłoszono finałową dziesiątkę, która zakwalifikowała się do wielkiego finału. Zgodnie z przewidywaniami fanów konkursu oraz bukmacherów Krystian Ochman awansował do kolejnego etapu konkursu i już w sobotę po raz kolejny wystąpi na scenie w Turynie.

Całą listę uczestników, którzy awansowali do kolejnego etapu, prezentujemy poniżej.

Belgia: Jeremie Makiese - "Miss You"

Czechy: We Are Domi - "Lights Off"

Azerbejdżan: Nadir Rustamli - "Fade To Black"

Polska: Krystian Ochman - "River"

Finlandia: The Rasmus - "Jezebel"

Estonia: Stefan - "Hope"

Australia: Sheldon Riley - "Not The Same"

Szwecja: Cornelia Jacobs - "Hold Me Closer"

Rumunia: WRS - "Llamame"

Serbia: Konstrakta - "In corpore sano"