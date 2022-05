Eurowizja 2022. Znamy WYNIKI pierwszego półfinału!

Zanim jednak przekonamy się, czy medialny szum wokół Ochmana przełoży się na jego wynik na Eurowizji, czeka nas jeszcze etap półfinałów. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, reprezentant Polski zaprezentuje się przed publicznością czwartkowego wieczoru, a więc w drugim dniu selekcji . We wtorek miał miejsce natomiast pierwszy półfinał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym o awans zawalczyło 17 krajów.

Dziś na eurowizyjnej scenie wystąpili natomiast przedstawiciele Albanii, Łotwy, Litwy, Szwajcarii, Słowenii, Ukrainy, Bułgarii, Holandii, Mołdawii, Portugalii, Chorwacji, Danii, Austrii, Islandii, Grecji, Norwegii oraz Armenii . Był to półfinał o tyle istotny, że wielu z reprezentantów wspomnianych krajów notowało w rankingach bukmacherów dość wysokie miejsca.

Spośród uczestników pierwszego półfinału zdecydowanym faworytem byli członkowie reprezentującej Ukrainę grupy Kalush Orchestra, których piosenka "Stefania", będąca połączeniem muzyki folkowej i rapu, skradła serca fanów konkursu. Duże szanse na awans do ścisłego finału mieli także Amanda Georgiadi Tenford z Grecji i jej ballada "Die Together", reprezentująca Holandię artystka o pseudonimie S10 i "De Diepte" czy pochodząca z Armenii Rosa Linn, która na scenie wykonała nastrojowy utwór "Snap". W gronie ulubieńców bukmacherów znaleźli się również reprezentanci Norwegii grupa Subwoolfer oraz ich piosenka o wilku i bananach.

"Give That Wolf A Banana" nie była rzecz jasna jedyną oryginalną propozycją, którą mieli okazję podziwiać widzowie pierwszego półfinału Eurowizji. Grupa Citi Zeni z Łotwy w swojej piosence zachęcała na przykład ekologicznego stylu życia w piosence "Eat Your Salad". W trakcie show zobaczyliśmy zarówno nastrojowe ballady, jak również nieco bardziej żywiołowe utwory, nie zabrakło także numerów o mocnym, rockowym brzmieniu czy tych w rytmach muzyki elektronicznej. Spośród 17 konkursowych piosenek tylko 10 mogło jednak awansować do wielkiego finału.