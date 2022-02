Eurowizja 2022. Jak wyglądają szanse Polski na zwycięstwo po preselekcjach? Krystian Ochman ma POWAŻNĄ KONKURENCJĘ...

werq 1 godz. temu zgłoś do moderacji 71 2 Odpowiedz

Nie musi wygrać. Jak będzie w pierwszej piątce, to już jest wygrany. Najlepszy kandydat od czasów Edyty Górniak. Głos, piosenka, po Edycie, już nigdy nie mieliśmy czegoś tak dobrego. Życzę mu 1 miejsca, to jasne, zobaczymy co sie wydarzy. Najważniejsze, że wstydu Polsce jak co roku było, nie przyniesie, wręcz przeciwnie. Ludzie z zagranicy pieją z zachwytu, mówią, że w top3 bedzie :) Co będzie, to bedzie, ale kompromitacji nie bedzie :-)