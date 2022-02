Eurowizja 2022. Znamy WYNIKI polskich preselekcji!

Megi 46 min. temu zgłoś do moderacji 30 8 Odpowiedz

Regularnie pojawiają się komentarze w stylu że „piosenka Darii jest dobra na Eurowizje m, bo tam liczy się show„ ... Bzdura!!!! Eurowizja to konkurs piosenki i co by nie mówić , przez podium Eurowizji przewijało się mnóstwo talentów i niesamowitych głosów. Krystian zdecydowanie do takich osób należy, utalentowany z mocnym głosem charyzmą..Życzę mu wygranej bo naprawdę ma ogromny potencjał Pozostali uczestnicy niestety daleko daleko daleko w tyle ...Bez komentarza Daria cóż...jej pozy , makijaż, strój, sam tekst piosenki i głos ..W radiu wypada lepiej na żywo sobie kompletnie według mnie nie radziła.. Jej występ jak i sama piosenka jest kiczowata.. To zdecydowanie nie piosenka na Eurowizje! Naprawdę pierwszy raz od lat jestem Dumna z Polski i z zapartym tchem będę oglądać tegoroczną Eurowizje