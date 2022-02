Eurowizja 2022. Bukmacherzy obstawiają, kto wygra polskie preselekcje! Jest główny FAWORYT

Obiektywna 18 min. temu zgłoś do moderacji 25 16 Odpowiedz

Ludzie zrozumcie, że piosenka kupiona z banku utworów (Paranoia), z tzw taśmy nie ma szans na ESC. To jest z założenia niemożliwe. Do odbiorców trafia coś co się wyróżnia, coś prawdziwego, oryginalnego, nowatorskiego. Zanim mnie skrytykujecie, to posłuchajcie ostatnich zwycięzców - Duncana z Arcade, Maneskin, genialnego Salvadora Sobrala z Portugalii. Paranoia Darii, to fajna nuta, można się super przy niej bawić na imprezie, ale to nie jest piosenka na Eurowizję, na festiwal, który w ostatnich latach naprawdę podniósł poziom wykonawców (Oczywiście nie w każdym przypadku, przykład - nasz zeszłoroczny kandydat). Występ musi się dodatkowo obronić na żywo, co w wypadku Darii też nie wyszło. Śpiewa ona płasko, wdaje się dużo fałszu, brak jej dynamiki, traci oddech w tańcu. Możecie zaklinać rzeczywistość, ale nie zmieni to faktu, że ta dziewczyna wejdzie max do finału, gdzie zajmie jedno z ostatnich miejsc. Niestety nawet świetne radiówki (A Paranoia taka jest) nie bronią się na Eurowizji. River piękne :)