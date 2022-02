Krystian Ochman prezentuje utwór na Eurowizję 2022. Fani konkursu komentują: "Polska WRESZCIE MA JAKIEŚ SZANSE" (WIDEO)

Niemal od początku w kontekście Eurowizji 2022 w Turynie mówiło się o trójce faworytów. Mowa o Darii, Kubie Szmajkowskim i Krystianie Ochmanie , których TVP wyraźnie wspierała w medialnej promocji. Pierwsza z wymienionych ma już na koncie występ na Sylwestrze Marzeń, podobnie jak Kuba, który wcześniej realizował się w ramach formacji 4Dreamers. Ochman z kolei wygrał swego czasu "The Voice of Poland" .

"Miałam duże oczekiwania co do "River". Nie zawiodłam się, to mało powiedziane", "Trochę podobne do Duncana Laurence'a, ale to nic złego. Trzymam za Ciebie kciuki", "Zwycięstwo w preselekcjach jak dla mnie. Moim zdaniem świetny utwór, klimat Szwajcarii z 2021 trochę", "Turyn jest Twój!" - kibicują fani.