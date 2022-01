Eurowizja 2022. TVP ogłosiła, kto MA SZANSĘ reprezentować Polskę w konkursie!

Konkurs Piosenki Eurowizji to jedno z tych wydarzeń, w których niestety nie możemy się pochwalić szczególnymi sukcesami. Choć co roku w naszych barwach prezentują się kolejni artyści, którzy mają nadzieję porwać światową publiczność, to na razie wciąż czekamy na swój moment triumfu.

Zeszłorocznym reprezentantem Polski na Eurowizji był Rafał Brzozowski, którego wybór wzbudził wtedy spore kontrowersje. Fani konkursu byli bowiem przekonani, że w barwach naszego kraju wystąpi Alicja Szemplińska, która rok wcześniej straciła swoją szansę przez pandemię koronawirusa. Niestety jej następca był daleki od miejsca na podium...

Zobacz także: Sukcesy Polski na Eurowizji

W tym roku nasz kraj ma kolejną szansę, aby zachwycić eurowizyjną publikę, tym razem zebraną w Turynie. Jeszcze niedawno mówiło się, że TVP może mieć na oku trzech głównych kandydatów, na których chce postawić w tegorocznym konkursie. Mowa o Darii, Kubie Szmajkowskim i Krystianie Ochmanie, którzy przyznali, że zgłosili się do wewnętrznych preselekcji.

Kilka dni temu portal Jastrząb Post ogłosił jednak, że możliwy jest powrót do dawnego sposobu wyboru reprezentanta, tj. poprzez publiczny koncert z głosowaniem jurorów i widzów. Byłaby to spora zmiana w porównaniu do lat ubiegłych, gdy artystę występującego w polskich barwach wybierała komisja wewnętrzna TVP.

Wygląda na to, że domysły mediów i fanów okazały się słuszne. W piątek w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono, kto wystąpi w polskich preselekcjach do tegorocznej Eurowizji. Dziesiątka kandydatów została wybrana przez jury ze 150 zgłoszeń nadesłanych do TVP. 19 lutego podczas specjalnego koncertu, zarówno widzowie, jak i jury, wyłonią polskiego reprezentanta na Eurowizję 2022 wśród następujących wokalistów i zespołów:

Umute "Głośniej niż decybele"

Karolina Stanisławczyk "Move"

Emila Dębska "All I need"

Daria "Paranoja"

Krystian Ochman "River"

Lidia Kopania "Why does it hurt"

Kuba Szmajkowski "Love sick"

Karolina Lizer "Czysta woda"

Siostry Szlachta "Drogowskazy"

Ania Byrcyn "Dokąd"

W komentarzach na profilu TVP natychmiast pojawiły się opinie fanów, które - delikatnie mówiąc - nie były zbyt łaskawe.

"Masakra ta lista"; "Co roku ten sam błąd, wysyła się ludzi, których zżera stres, zamiast kogoś kto ma doświadczenie. Stawiamy na nijakich wokalistów", "Nikogo nie kojarzę"; "Nie znam żadnego z nazwisk"; "Tak nie wygramy" - czytamy.

Jakie DM-y dostajemy od celebrytów? Dowiecie się w najnowszym Pudelek Podcast!