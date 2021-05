Eurowizja 2021. Tak wyglądał finał konkursu (ZDJĘCIA)

W sobotni wieczór punktualnie o godzinie 21:00 rozpoczął się finał Eurowizji 2021. Do rywalizacji o wygraną w konkursie stanęli reprezentanci 26 krajów. Niestety na konkursowej scenie zabrakło Rafała Brzozowskiego, którego piosenka "The Ride" nie skradła serc głosujących.

Nastrojowy występ belgijskiej formacji Hoverphonic nieco ostudził eurowizyjną atmosferę, jednak nie na długo. Po chwili publiczność rozgrzała żywiołowa reprezentantka Rosji Manizha z feministycznym utworem "Russian Woman". Tuż po niej wystąpiła jedna z faworytek tegorocznego konkursu - Destiny. Przedstawicielka Malty wyraźnie dołożyła wszelkich starań, by zjednać sobie względy głosujących i na tyle dała ponieść się emocjom, że występ zakończyła donośnym krzykiem.

Po chwili przyszła kolej na portugalską grupę The Black Mamba i ich utwór "Love Is On Mi Side". Chwilę zadumy po spokojnym momentalnie przerwało ogniste trio z Serbii i ich przepełnione energetycznymi pląsami wykonanie "Hurricane". Następnie na scenie pojawił się pierwszy reprezentant kraju z tzw. Wielkiej Piątki - Brytyjczyk, James Newman. Tuż po nim eurowizyjna publiczność przywitała najmłodszą uczestniczkę konkursu, reprezentującą Grecję Stefanię oraz jej imponujący greenscreen.