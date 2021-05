Eurowizja 2021. Gjon's Tears - kim jest reprezentant Szwajcarii, który podbił serca widzów?

Zdaniem fanów konkursu Eurowizji mocnym kandydatem do wygranej podczas finału w Rotterdamie jest również reprezentant Szwajcarii, niejaki Gjon's Tears. Nastrojowa ballada "Tout l'Univers" oraz imponujący wokal 22-latka podbiły serca wielu widzów eurowizyjnych zmagań i bez wątpienia rozbudziły nadzieje jego rodaków na triumf w konkursie. Ewentualna wygrana byłaby pierwszym tak dużym sukcesem Szwajcarii od 1988 roku, kiedy to zwyciężyła Celine Dion.

Gjon Muharremaj - bo tak naprawdę brzmi nazwisko wokalisty - przyszedł na świat w 1998 roku w rodzinie imigrantów z Albanii i Kosowa. Gjon ma spore doświadczenie w konkursach wokalnych. W wieku zaledwie 12 lat wziął udział w albańskim "Mam talent!", gdzie uplasował się na trzecim miejscu. Rok później wokalista wziął także udział w szwajcarskiej edycji programu i doszedł do półfinału. Widzowie mogli także podziwiać Gjona we francuskim "The Voice". Z kolejnym talent show również pożegnał się na etapie półfinału.