Eurowizja 2021. Poznajcie Barbarę Pravi - reprezentantkę Francji o POLSKICH KORZENIACH i jedną z faworytek konkursu

LEZE I KULAM. wlaczylam wlasnie i trafilam na Niemcy. nie wiem o co chodzi z ta laska przebrana za reke ktora jak tanczyla pokazywala srodkowy palec???? ej co oni woogle spiewali? oprocz tego ze no zerzniezte jak piosenka taylor swift i lilly allen - czyli "ME" i "f.k you". jezu co to byyyyyyloooooooooo. finalndia teraz spiewa o middle finger jak tania podrobka linkin park z wejsciem na limp bizkit. jezu jak kinder metale w kazdej szkoknej piwnicy. i efekty na mini ramsztajna:D