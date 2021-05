Eurowizja 2021. Reprezentacja Islandii nie wystąpi na żywo w drugim półfinale!

haha 27 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Zauwazcie, jakie to jest wszystko popieprzone i kompletnie pozbawione sensu. Zaraz wejdą paszporty covidowe i po ich wejściu nikt nie bedzie mogl testować ani dyskryminować ludzi zaszczepionych J&J czy inną szczepionką. Uzasadnienie jest takie, że zaszczepieni nie chorują i nie zarazają innych. To po kij teraz zawraca się d zaszczepionym ludziom? I po co mamy się szczepić, skoro i tak bedą mogli nas pozamykać? To wszystko jest jedna wielka ściema i robienie ludziom wody z mozgu.