Eurowizja 2021. Sukces Rafała Brzozowskiego. Nie był OSTATNI...

Wy tu pitolicie o Raffciu a ja wskoczyłam na Eskę hity i ledwo dobrnęłam do 10 strony hahaha😁😁😁😁. Gniot na gniocie gniotem pogania, przesłuchałam kilka młodych polskich wykonawców i ręce mi opadły, podziękował 😱😱😱🙈🙈🙈🙈😵😵resztę "gwiazdek" raczej spadających🙂🙂omijałam jak przeszkody na torze wyścigowym hahaha😁😁😁😁😁. Moje uszy o mamoooo🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ 🙂🙂🙂. Pośród nieudolnej amatorszczyzny znalazłam prawdziwe perełki które z pewnością staną się prawdziwymi hitami, perełki które wpadają w ucho i znajdą wielkie grono odbiorców zabawiając długo na liście przebojów. Polecam: Alan Walker-Belivers, Imagine Dragons-follow you, Gabry Ponte, Lum!X-Thunder, o dziwo🙂 Kamil Bednarek-Pull up i Babilon. Jeszcze rozbawił mnie jedek nawałek IKA IKA chyba taki ma tytuł😁😁😁😁, gdzieś już go słyszałam, dobry kawałek na nadmorskie wakacje🙂. To by było na tyle, dalej nie słuchałam bo coś mnie głowa rozbolała hahaha🙂. Brzoza nie wypadł źle, nie powinien tańczyć gdy śpiewa, piosenka dla niego powinna być niższej tonacji bo Raffciu wysokich parti nie wyciąga ale to jest tylko moje zdanie.