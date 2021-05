Eurowizja 2021. TVP pokazała POCAŁUNEK DWÓCH MĘŻCZYZN ze zwycięskiego zespołu Maneskin!

65. Konkurs Piosenki Eurowizji przeszedł właśnie do historii. Choć reprezentant Polski Rafał Brzozowski nie zakwalifikował się do finału, to polscy fani konkursu nie mogli narzekać na emocje na ostatniej prostej. Podczas liczenia głosów okazało się, że największe szanse na zwycięstwo mają reprezentanci Szwajcarii, Francji i Włoch, lecz do samego końca nie było jasne, kto zatriumfuje. Ku zaskoczeniu wielu wielbicieli konkursu zwyciężył zespół Maneskin z Włoch, który wykonał energiczny, rockandrollowy utwór Zitti e buoni.