Eurowizja 2022. Kto będzie reprezentował Polskę w Turynie? Mówi się już o PIERWSZYCH FAWORYTACH

Trzecim kandydatem, w którym TVP ma pokładać spore nadzieje, jest zwycięzca "The Voice of Poland" Krystian Ochman. On co prawda nie uważa, jakoby Eurowizja była konkursem dla niego, ale i tak zgłosił swoją piosenkę do preselekcji z nadzieją, że może otrzymać szansę występu na dużej scenie. Jak zapewniał, stworzył utwór, który brzmi "eurowizyjnie", ale też taki, z którym może się utożsamiać. Czy to przekona jurorów? Dowiemy się wkrótce.