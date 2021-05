Rafał Brzozowski skromnie o 33. miejscu na Eurowizji: "Nie trzeba nikomu przypominać, że Szwedzi znają się na produkcji hitów"

Brzozowski tuż po wyborze jego kandydatury zarzekał się, że dzięki "The Ride" uda mu się porwać Europę do tańca. Najwyraźniej polska ekipa odpowiedzialna za wybór piosenki i reprezentanta na Eurowizję 2021 nie do końca wierzyła w polski przemysł muzyczny, stawiając na utwór wyprodukowany przez Szwedów. Nikt zresztą z tego wielkiej tajemnicy nie robił, a Rafał Brzozowski sam często podkreślał ten fakt, wierząc najwyraźniej, że świadczy to o wysokim poziomie utworu. Dodatkowo odbył też rozmowy ze "społecznością europejską", która utwierdziła go w przekonaniu, że piosenka jest lubiana. Niestety wspomniana społeczność w dniu półfinału postanowiła zagłosować na kogoś innego....