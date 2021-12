Eurowizja Junior 2021. Znamy WYNIKI!

Anna 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Sarah to jest replika Rihanny Oprócz naśladownictwa Rihanny nie wniosła nic Do tego nie wygląda jak dziecko ale 20 latka mocno imprezujący Nie każdy rodzic chce żeby dziecko poszło w ślady Rihanny i tego co ona sobą reprezentuje