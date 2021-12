Sara Egwu-James prezentuje STYLIZACJĘ NA FINAŁ Eurowizji Junior (FOTO)

Ada 36 min. temu zgłoś do moderacji 72 15 Odpowiedz

Murzynki mają naturalnie wytworzony aparat głosowy do śpiewania. Te wszystkie murzyńskie chory, gospel, Aleksandra Szwed tez dobrze śpiewa. Obi po prostu mają taką fizyczna budowę do śpiewania- chodzi mi o krtań. Ale to dobrze, ze nas ciemnoskora osoba reprezentuje. Może wygra. A jak nie to nic się nie stało. Bardzo dobra piosenka i miła prezencja.