Widzowie MIAŻDŻĄ występ Lidii Kopani w preselekcjach Eurowizji 2022. "ALE WSTYD!"

Występ Lidii Kopanii, jednej z uczestniczek tegorocznych preselekcji do konkursu Eurowizji w Turynie, przejdzie do historii jako jeden z najbardziej zaskakujących. Niestety, nie chodzi o oryginalność piosenki ani piękny wykon utworu. Kopania, która po raz drugi ubiegała się o udział w konkursie, nie popisała się...

Podczas występu piosenkarki, która zaprezentowała się w utworze "Why does it hurt?", można było odnieść wrażenie, że uczestniczka preselekcji jest nieprzygotowana do show. Słaby występ wokalistki sprowokował jej fanów do komentarzy.