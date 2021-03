Lidia Kopania MASAKRUJE hymn na gali boksu... "Lepsza" od Górniak? (WIDEO)

Nick 36 min. temu zgłoś do moderacji 17 4 Odpowiedz

Górniak zaśpiewała w swojej estetyce. Nigdy nie zrozumiem tego zdziwienia, bo to bylo wykonanie, ktorego ABSOLUTNIE mozna bylo sie spodziewać. Pojechala tam jako jeden z najpiękniejszych polskich głosów. To że mazurek i że jednak pasuje do niego bardziej styl "pamparampam", to jedno. Drugie to to, ze kochamy polskie przytupajki a większość ma dyskusyjny gust muzyczny i ktos kto ją tam wysłał powinien przewidzieć, że taka aranzacja się nie spodoba.