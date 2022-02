Oto najbardziej "pamiętne" momenty w "karierze" gwiazdy Eurowizji, Lidii Kopani. Pamiętacie, jak zaczynała?

Można odnieść wrażenie, że Lidia Kopania kieruje się znaną w przemyśle rozrywkowym zasadą: "Nieważne, co mówią, ważne, żeby mówili" . Zapomniana piosenkarka znów może liczyć na upragniony szum wokół siebie, a wszystko za sprawą jej - delikatnie mówiąc - osobliwego występu na preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji, którym "wywalczyła" sobie ostatnie miejsce.

Trójka i tak jest wspaniałą radiostacją. Myślę, że to jest taka walka lokalna o pewne rzeczy, wpływy i tak dalej. Jakie to ma znaczenie tak naprawdę? No ludzie! Co to jest? Po co się zabijać? - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.