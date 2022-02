Lidia Kopania POGRĄŻA SIĘ i broni nieudanego występu: "Miał taki być. Przynajmniej będzie HUCZAŁO"

Hallo ziemiq 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Czyli jezeli wsrod nauczycieli jest taki ktory co roku ma olimpijczykow w klasie, to reszta sie moze opieprzac bo przeciez mu nie dorowna. Albo jeden wybitny lekarz na oddziale to reszta nie musi leczyc bo i po co...