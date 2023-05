Eurowizja 2023. "Bejba, its kajnda krejza": BLANKA W FINALE! Kto jeszcze wystąpi na scenie w sobotę?

Tegoroczna Eurowizja niewątpliwie budzi w naszym kraju ogromne emocje. Nie chodziło jednak o to, że idziemy po zwycięstwo, lecz o to, jak poradzi sobie na scenie Blanka. Jeszcze przed drugim półfinałem konkursu "bejba" stała się internetowym memem, czego jest oczywiście świadoma sama zainteresowana. Do sprawy podeszła z dystansem, prezentując się na turkusowym dywanie w sukni z napisem.

Eurowizja 2023 - drugi półfinał. Kto walczył o finał w Liverpoolu?

Po pierwszym półfinale tegorocznej Eurowizji, która miała miejsce we wtorek, poznaliśmy dziesiątkę wykonawców zakwalifikowanych do sobotniego finału. Teraz natomiast przyszedł czas na drugą dziesiątkę, a wśród krajów, które dziś się zaprezentowały, była również Polska. Choć mówiło się, że wtorkowy półfinał był tym trudniejszym, bo znalazła się w nim większość faworytów do zwycięstwa, to na Blankę wciąż czekało trudne zadanie.

Czwartkowego wieczoru oprócz Polski do walki o wejście do finału stanęli reprezentanci: Danii, Armenii, Rumunii, Estonii, Belgii, Cypru, Islandii, Grecji, Słowenii, Gruzji, San Marino, Austrii, Albanii, Litwy i Australii. Blanka wystąpiła na scenie jako dziewiąta według kolejności. Udział w półfinałach nie obejmuje oczywiście kraju, który wygrał rok temu oraz Wielkiej Piątki.

Na początku drugiego półfinału Eurowizji sceną bez wątpienia zawładnęła młodość. Najpierw publiczność miała okazję podziwiać reprezentującego Danię tiktokera i influencera, Reyleia. Następnie utwór "Future lover" wykonała jedna z faworytek tego wieczora, 21-letnia Brunette z Armenii, a jako kolejny wystąpił zaś zaledwie 19-letni Theodor Andrei, walczący o zwycięstwo w barwach Rumunii.

W czwartek na eurowizyjnej scenie mogliśmy podziwiać zarówno żywiołowe utwory i ogniste choreografie, jak i nastrojowe, emocjonalne ballady. Do tańca publikę porwał m.in. doświadczony w branży muzycznej reprezentant Belgii Gustaph czy zespół Joker Out ze Słowenii, za serce widzów chwycił zaś kolejny faworyt w notowaniach bukmacherów - pochodzący z Cypru Andrew Lambrou i piosenka "Break a broken heart". Na uwagę bez wątpienia zasługiwał reprezentujący Austrię duet Teya i Salena, wymieniany przez bukmacherów w gronie faworytów tegorocznego konkursu. Pani na scenie wykonały wpadający w ucho i pełen elektronicznych rytmów utwór "Who the hell is Edgar?" oraz imponujące efekty specjalne.

Najbardziej wyczekiwanym przez Polaków momentem wieczoru bez wątpienia był występ Blanki. Kilkanaście minut przed godziną 21 na scenie w Liverpoolu rozbrzmiało donośne "Bejba!". Polka na scenie w Liverpoolu zaprezentowała ognistą choreografię oraz barwne efekty specjalne, które wyraźnie podzieliły widzów konkursu.

Eurowizja 2023 - wyniki. Oto artyści, którzy wystąpią na scenie w sobotę!

Po występach konkursowych oraz atrakcjach zaplanowanych dla widzów przyszedł czas na głosowanie. Po jego zakończeniu prowadzący przeszli z kolei do wymieniania dziesiątki krajów, które zakwalifikowały się do finału. Tym samym poznaliśmy pełną stawkę wykonawców, którzy wystąpią ponownie na scenie w sobotę wieczorem. Decyzją widzów reprezentująca Polskę Blanka awansowała do wielkiego finału! Do kolejnego etapu przeszły następujące kraje:

Dania: Reiley - Breaking my heart Armenia: Brunette - Future lover Rumunia: Theodor Andrei - D.G.T. (Off and on) Estonia: Alika - Bridges Belgia: Gustaph - Because of you Cypr: Andrew Lambrou - Break a broken heart Islandia: Diljá - Power Grecja: Victor Vernicos - What they say Polska: Blanka - Solo Słowenia: Joker Out - Carpe diem Gruzja: Iru - Echo San Marino: Piqued Jacks - Like an animal Austria: Teya i Salena - Who the hell is Edgar Albania: Albina i Familja Kelmendi - Duje Litwa: Monika Linkytė - Stay Australia: Voyager - Promise

