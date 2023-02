Eurowizja 2023. Blanka komentuje WROGĄ reakcję publiczności po ogłoszeniu wyników (WIDEO)

Powodzenia 45 min. temu zgłoś do moderacji 265 64 Odpowiedz

Blanka w tym teledysku "Solo" nasuwa mi wiele skojarzeń z Camila Cabello. Podobnie się zachowuje. Jednak jest od niej wyraźnie ładniejsza. Ta jej piosenka ma kilka miesięcy bo jest z września 2022. Jednak stała się ogromnym hitem. Ponad 11 milionów wyświetleń to czołówka jak na polskie warunki. Mimo wszystko to smutne że głównie Polacy krytykują polską reprezentantkę. Co to za ludzie, którzy piszą jakieś brednie o bojkocie czy dyskwalifikacji na oficjalnych stronach eurowizji (chociażby ich instagram). W dodatku udają obcokrajowców.