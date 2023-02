Eurowizja 2023. Jury WYBUCZANE przez widownię! Internauci w szoku po ogłoszeniu wyników: "Nie znacie się na muzyce"

Jury krajowych preselekcji do Eurowizji wybrało Blankę

Internauci wściekli po wygranej Blanki na preselekcjach do Eurowizji

Dzięki głosom telewidzów Jann awansował do ścisłej czołówki. Niestety, wsparcie fanów nie wystarczyło, aby nadrobić dystans, na którym od pierwszego miejsca ustawili go jurorzy. Blanka została wybrana na oficjalną reprezentantkę naszego kraju. Oczywiście decyzja ta spotkała się z gwałtowną reakcją ze strony internautów. Oberwało się Edycie Górniak.

Edyta Górniak, tyle się znasz na muzyce właśnie; Kopia Ariany Grande jedzie reprezentować Polskę… Jann to coś świeżego i to on powinien wygrać; No i nie oglądam Eurowizji w tym roku; Jann miał wygrać; Niedziela wieczór, humor popsuty - czytamy na Twitterze.