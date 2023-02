Eurowizja 2023. Blanka zapewnia, że NIE PRZEWIDZIAŁA swojego sukcesu. Ma nawet na to potwierdzenie (WIDEO)

Finalnie nasz kraj na Eurowizji będzie więc reprezentować Blanka, która otrzymała ogrom SMS-ów od widzów i zyskała uznanie jurorów. Mimo że wokalistka może cieszyć się z sukcesu, to sama przyznała, że kompletnie nie spodziewała się takiego obrotu sprawy . Co więcej, Blanka miała już nawet zakupione bilety na samolot, gdyż następnego dnia planowała udać się na "songwriting camp". Wygrana pokrzyżowała jej jednak plany...

Blanka nie spodziewała się wygranej w preselekcjach do Eurowizji

Czuję się z tym niesamowicie, ale jestem w ogromnym szoku. Jestem bardzo zaskoczona, nie spodziewałam się tego. Dowodem na to jest to, że właśnie miałam jutro lecieć rano o 8 do Helsinek na mój songwriting camp, gdzie miałam tworzyć muzykę i teraz ten bilet trzeba przebookować, ponieważ muszę pojawić się rano w telewizji śniadaniowej, więc naprawdę ogromny szok, dalej to do mnie nie dociera - opowiadała w rozmowie z Pudelkiem.