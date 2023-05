Eurowizja 2023. Bukmacherzy zmienili zdanie po próbie Blanki. Ma szansę na finał?

QIKS 30 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Nie kibcuje jej , ale do finału pewnie wejdzie, bo ten nasz drugi półfinał jest mega tragiczny (to co wystawiła Dania, Rumunia czy San Marino to jest mega amatorka). gdyby byłą w pierwszym połfinale to by na dzień dobry przepadła.w finale Bejba juz mocno polegnie , typuje że zajmie 21.miejsce. w tym roku jest dużo dobrych rożnorodnych piosenek (Blanki do tej grupy nie można zaliczyć) , ale najbardziej kibicuje Finlandii, Francji, Wielki Brytanii, Norwegii i Austrii. Oby tylko nie wygrała ta z Szwecji, zapewnie jak co roku będą faworyzowani przez jury w finale.