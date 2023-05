Eurowizja 2023. Ekspertka z "Twoja twarz brzmi znajomo" komentuje występ Blanki. Nie ma dobrych wieści

Kasia z Lubli... 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Blanka była super. Łatwo się krytykuje innych jak stoją ns scenie ciekawe co ta Pani by zrobiła na występie na eurowizji. Blanja dała radę publiczność była zachwycona. Mi tez się podobało a Eurowizja to polityka albo dziewolongi wygrywają… Blanka było super, dużo postęp od naszych eliminacji, piękna dziewczyna i zgrabna do tego. Wszystko na plus