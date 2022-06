Eurowizja 2023 nie odbędzie się w Ukrainie! Organizatorzy wskazują inny kraj

Tegoroczną Eurowizję tak jak przypuszczano, wygrała Ukraina. Co ciekawe, podczas gdy Polska nagrodziła reprezentantów pogrążonego w wojnie sąsiada aż 12 punktami, ukraińskie jury nie dało Krystianowi Ochmanowi nawet jednego. To wywołało, jak doskonale pamiętamy, falę różnorakich komentarzy...

Zgodnie z zasadami konkursu przyszłorocznymi gospodarzami wydarzenia powinni być ostatni zwycięzcy. Ze względu jednak na to, co dzieje się w Ukrainie, sprawa od początku nie jest tak oczywista. Choć Wołodymyr Zełenski przed kilkoma tygodniami zapewniał, że jego kraj "zrobi wszystko", by impreza odbyła się w Ukrainie, organizatorzy najwyraźniej nie są co do tego przekonani.