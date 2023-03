Eurowizja 2023. Ramona Rey żali się na TVP: "Do dzisiaj NIE WIEM, KTO MNIE OCENIAŁ!" (WIDEO)

Justincase 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Ramona bardzo fajna choć dziwna babka, po dziś dzień mam w aucie kilka jej utworów, oczywiście "Skarb", ale wolę "Znajdź i weź" - teledysk też się nie zestarzał. Gdyby zaczęła karierę z 10 czy naście lat później, to byłaby bardziej znana, bo wyprzedzała swoje czasy. Pamiętam jak byłem na jej koncercie w Międzyzdrojach w klubie Scena (którego już chyba nie ma) i na żywo robi jeszcze lepsze wrażenie. Skądinąd miałem tam Lou Begę między nogami - i to dosłownie. Otóż występował wtedy Lou Bega w Międzyzdrojach jak sądzę i przyszedł na koncert Ramony. Ja, że byłem tam sam, siedziałem przy barze i sączyłem piwo. W klubie był tłum. Pojawił się Bega w identycznym stroju jak w swoim teledysku Mambo No. 5, tj w tym białym kapeluszu i marynarce i podszedł do baru chyba zamówić coś do picia. W tym momencie dorwało go dwóch panów w wieku na moje oko ok. 50 lat z brzuszkami, wąsami i łysinami, którzy totalnie nie pasowali do koncertu Ramony i zaczęli do Lou Begi po polsku wykrzykiwać coś w stylu: "Te Mambo, zróbmy sobie zdjęcie". Odwróciłem się na stołku barowym, by przyjrzeć się tej niecodziennej sytuacji Co ciekawe Lou Bega nie obraził się na "Mambo" i skumał o co chodzi. Odwrócił się i cofnął do zdjęcia, a że był ścisk, to wlazł centralnie między moje rozkraczone na stołku nogi, co uznałem za wyjątkowo zabawne i zatem po dziś dzień mogę mówić, że miałem Lou Begę między nogami. Ot, taka zabawna historyjka związana pośrednio z Ramoną.