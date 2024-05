Eurowizja 2024. Internauci komentują porażkę Luny i uderzają w TVP: "Następnym razem SŁUCHAJCIE LUDZI"

Ewa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 178 6 Odpowiedz

Wiecie co jest najbardziej obrzydliwe ? To, że ta kobieta nie ma głosu, nie ma prezencji, ale została przepchnięta na ten konkurs na siłę. Pamiętamy te kontrowersje wokół jej wyboru. Jeśli faktycznie to było tak, jak piszą w necie, że to dzięki pieniądzom ojca, to porażka jest tym bardziej zasłużona, bo nepotyzm nie jest niczym dobrym. A stosowanie nepotyzmu wobec osób, które nie posiadają umiejętności i kompetencji a tylko chcą po znajomości zaistnieć, bo ich starych stać na to aby im to załatwić - to już skandal.