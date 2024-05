Eurowizja 2024. Internauci oceniają występ Luny w półfinale. "Ona nie potrafi śpiewać" vs. "Polska zasługuje na finał"

Pierwszy półfinał Eurowizji 2024 już za nami. We wtorek 7 maja po godzinie 21 fani konkursu zobaczyli występy reprezentantów 15 krajów walczących o awans do wielkiego finału. To właśnie tego wieczora swoje zdolności w Malmö zaprezentowała Luna, która wykonała utwór "The Tower". Rywalami Polki w półfinale byli m.in. wymieniani w gronie faworytów Baby Lasagna z Chorwacji, alyona alyona i Jerry Heil z Ukrainy oraz Silvester Belt z Litwy. Widzowie zgromadzeni pod sceną i przed telewizorami mogli też podziwiać popisy ekscentrycznej Bambie Thug z Irlandii, jak również przedstawicieli krajów, które automatycznie awansowały do sobotniego finału - Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Eurowizja 2024. Internauci oceniają występ Luny

"The Tower" był szóstym walczącym o finał utworem, którego wysłuchali widzowie we wtorkowy wieczór. Fani Eurowizji już wcześniej mogli zobaczyć, jak będzie wyglądał występ Luny. W ostatnich dniach w sieci pojawiło się kilka zdjęć i nagrań z prób wokalistki przed wielkim wieczorem, których internauci nie pozostawili bez komentarza. Pod klipem z próby generalnej Luny nie brakowało zachwytów. Jak można się było spodziewać, internauci mieli dużo do powiedzenia również po tym, jak wokalistka wkroczyła na scenę w Malmö.

Pod nagraniem występu Polki opublikowanym na oficjalnych profilach Eurowizji na Instagramie i YouTubie nie brakowało wyrazów zachwytu. Wielu widzów było pod wrażeniem zarówno samej Luny, jak i całej oprawy jej występu. Artystka i jej ekipa zadbali bowiem o imponującą scenografię oraz widowiskowe efekty specjalne.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Luna szczerze o Eurowizji. Które miejsce ją usatysfakcjonuje? "Myślę, że drugie"

Odpowiada mi "The Tower" w finale; Jest ogień; Ale wyszło!; Kocham to, jak inna jest Polska w tym roku; To było lepsze, niż się spodziewałam! Sama scenografia była ogólnie najlepsza. I tym razem brzmiała lepiej. Polska zasługuje na finał; Poradziła sobie lepiej, niż się spodziewałem; Szach-mat. Zwycięzcą jest Polska; Polsko w tym roku jesteś naprawdę wyjątkowa; Wizualizacja na plus; Była niesamowita; Było bardzo dobrze; Podoba mi się koncepcja scenografii; Nie no petarda - pisali widzowie konkursu na Instagramie.

Niestety w komentarzach na oficjalnych profilach Eurowizji nie zabrakło również słów krytyki pod adresem reprezentantki Polski. Wielu internautów zwróciło uwagę na słabe nagłośnienie konkursowych występów. Pojawiły się też uwagi odnośnie wokalu reprezentantki Polski.

Ściszcie muzykę, ledwo możemy usłyszeć wokale artystów; Straszne to nagłośnienie podczas występów prawie każdego artysty; Kiedy zabierzesz na scenę wszystko, ale zapomnisz swojego głosu; Mam wrażenie, że było coś nie tak... Nie tak z odsłuchem lub coś innego; Ona nie potrafi śpiewać na żywo. Chórki były okropne; Proszę, naprawcie dźwięk. Muzyka jest tak głośna, że nie słyszymy wokali; Na tle pozostałych występów to jest bardzo, bardzo źle; Jak można samemu wybrać sobie piosenkę w nie swojej tonacji? Zwrotki były dla niej za nisko i dlatego taki słaby wokal wyszedł. Wbrew pozorom nisko jest trudniej śpiewać niż wysoko - ocenili inni widzowie.

Podobał Wam się eurowizyjny występ Luny?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.