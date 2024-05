Luna już po próbie generalnej przed Eurowizją. Wiadomo, jak będzie wyglądać na scenie. Nagranie ROZPALIŁO internautów (WIDEO)

Już 7 maja Luna będzie reprezentować Polskę w pierwszym półfinale tegorocznej Eurowizji . 24-latka planuje podbić serca widzów piosenką "The Tower". Trzeba przyznać, że piosenka wpada w ucho i początkowo radziła sobie nie najgorzej w typowaniach bukmacherów. Sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy Luna zaczęła śpiewać utwór na żywo.

Luna na próbie generalnej przed Eurowizją

Do tej pory Luna zbierała mieszane oceny za swoje wykonania zarówno od fanów Eurowizji, jaki nauczycieli śpiewu. Większość była zgodna, że wokalistka ma intrygującą barwę głosu , jednak nie jest w stanie wykorzystać w pełni jej potencjału. Problemy pojawiały się zwłaszcza, kiedy do śpiewu dochodził taniec.

Reprezentantka Polski zapewniała w wywiadach, że ciężko pracuje nad tym, aby jej show było dopracowane pod każdym kątem - zwłaszcza wokalnym. Do sieci trafiły już dwa fragmenty wideo z próby generalnej Luny. Dzięki nim wiemy, czego spodziewać się po występie 7 maja. Okazuje się na przykład, że wokalistka przebierze się aż dwukrotnie . Za każdym razem jej stroje będą w barwach narodowych Polski.

Tak będzie wygląd występ Luny na Eurowizji 2024

Myślę, że to będzie bardzo widowiskowy występ; Serio, w tym roku wygląda to naprawdę dobrze; Bardzo dobrze to wygląda, nie mogę się doczekać jutra; W końcu robimy staging teatralny!; Będzie dobrze; Jest git, nie rozumiem tego narzekania - czytamy.