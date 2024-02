Eurowizja 2024. Kasia Moś mówi o kulisach wyboru kandydata. Ujawnia, że NIE GŁOSOWAŁA na Lunę! "Mój gust urzekła inna propozycja"

Xac93 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Kasia Mos sama zrozpaczona byla, ze w polfinale jury z Australii dalo jej 12 punktow, a w finale 0. Zreszta w 2018 tez glosowala jak odklejona w polskich selekcjach, kto ja ponownie wybral do jury? Skoro nie bylo remisu, to po co robili druga ture? TVP lamie swoj wlasny regulamin. A jak kierowala sie wokalem, to czemu niby uwalila swoja kolezanke z ktora ma nawet trase koncertowa Steczkowska? Zwykla zawisc Panno Mos. TVP po prostu nie chciala Steczkowskiej, pomimo ze wygrala wszelkie plebiscyty i miala same pozytywne reakcje zagranicznych youtuberow.