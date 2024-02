Eurowizja 2024. Leon Myszkowski ZABRAŁ GŁOS po przegranej Justyny Steczkowskiej: "Jestem zaskoczony"

dajcie spokój 1 godz. temu zgłoś do moderacji 61 23 Odpowiedz

Nie rozumiemy Eurowizji. I to widać zwłaszcza w komentarzach, że powinna jechać jusia, bo jej piosenka ma estradowy vibe - co jest owszem, prawdą, ale to estrada rozkosznie lokalna i opolska, bez startu do światowej produkcji szlagierów. Brak nam wizji, wyczucia, myślimy o euorowizji w charakterze machania włosami i azerbejdżanskiego patentu na hicior, czyli wypisz wymalujesz witcher steczkowskiej. W tym konkursie kluczowa jest CHARYZMA i zrozumienie tego formatu, czego u nas NIE MA i NIE BĘDZIE jeszcze długo - to z kolei popłuczyny po wieloletnim przebywaniu pod kiecą mateczki komunizm. Nie interpretujemy trendów, ba, nie potrafimy ich nawet umiejętnie podrobić a jak już nam się to udaje to się okazuje, że jesteśmy co najmniej dekadę do tyłu, i tak w kółko. Jedyną osobą w ostatnich latach, która miała realne szanse namieszać na scenie eurowizyjnej - a co się z tym wiąże, światowej, bo tak od kilku lat tak działa ten konkurs, dobre piosenki stają się viralem nawet bez wysokich lokacji w głosowaniu - był JANN. Tam szalała charyzma, skrzył się pomysł, wybuchał koncept. To było JEGO. I to było widać. Szkoda, że wyszło jak wyszło, jego kariera i tak potoczyła się przemiłym kierunku, ale eurowizyjnej dumy żal. A Lunie życzę szczęścia i trzymam kciuki. To nie jest piosenka na wygraną, ale nie musi taka być. Lecisz z tym koksem.