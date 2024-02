TVP UJAWNIŁA członków eurowizyjnej komisji! Różnica w punktacji Luny i Justyny Steczkowskiej była MINIMALNA

Kuba 18 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Dla tych co hejtują a nie krytykują. Justyna na Sylwka w TVP śpiewała z playbacku. Kobieta robiła wygibasy i tańce a nawet nie było słychać jak łapie oddech. Angielski Steczkowskiej jest KWADRATOWY. Jak ktoś tego nie słyszy to ma bardzo duże problemy ze słuchem i lepiej żeby się nie wypowiadał o muzyce. Owszem jest wyrazista ale.. czy jej stylizacja to nie kobieca podróbka Jana z ubiegłego roku...? No właśnie ... to kopia Jana. Co do Luny, też nie wiadomo jak zaśpiewa na żywo. Piosenka bardzooo radiowa. Dziewczyna ma piękne oczy, ciekawą urodę. Konsekwentna w stylizacjach. Luna czyli skojarzenie z poświatą, bielą, księżycem. Myślę, że z półfinału wyjdzie ale to wszystko. Może w końcu wesprzyjmy wszyscy polską propozycję na eurowizję i zrób coś razem bez narzekania i biadolenia. Byłoby fajnie.