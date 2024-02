Eurowizja 2024. TVP OFICJALNIE ogłosiła polskiego reprezentanta! Dobry wybór?

Ech 20 min. temu zgłoś do moderacji 56 14 Odpowiedz

Nie, to nie jest dobry wybór. Piosenka jest miałka i jak na możliwości Luny - do bólu przeciętna. Byłam bardzo ciekawa propozycji Marcina Maciejczaka, ale niestety nawet się nią z nami nie podzielił. Wcale nie chciałam, by wygrała Steczkowska, bo było sporo o wiele ciekawszych utworów. No ale cóż - kolejny raz zawód. Żeby nie było / Luna to ciekawa artystka, np. takie „Zgaś” miałoby spore szanse. Ale to… Powodzenia