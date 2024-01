Eurowizja 2024. Kto będzie reprezentował Polskę? TVP podjęła decyzję ws. preselekcji

Eurowizja 2024. TVP podjęła decyzję

Kilkanaście godzin później wyczekiwany przez eurowizyjnych widzów news faktycznie wybrzmiał na antenie TVP2. We wtorkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" poinformowano, że polski reprezentant na Eurowizję 2024 zostanie wyłoniony dzięki preselekcjom wewnętrznym. Oznacza to, że artyści mogą nadsyłać do Telewizji Polskiej swoje utwory, a specjalnie powołana komisja podejmie "za zamkniętymi drzwiami" decyzję, która propozycja wybrzmi w maju w Malmo. Telewizja Polska czeka na zgłoszenia do piątku 2 lutego, do godz. 22:00.