Spekulowano, że po rewolucji na Woronicza Polska nie weźmie udziału w Eurowizji. TVP zareagowała!

Do tej pory nie było znane stanowisko w sprawie programów rozrywkowych emitowanych w TVP czy chociażby Konkursu Piosenki Eurowizji.

Zobacz także: Polska poza burtą Eurowizji. "Podchodzimy do tego zbyt poważnie" (KLIKA PUDELKA)

W związku ze zmianami w TVP Dziennik Eurowizyjny donosił o niepokojącej sytuacji, jaka może mieć związek z udziałem Polski w nadchodzącym konkursie. Publiczna telewizja jako jedyna w kraju należy do EBU, a co za tym idzie, może wybrać reprezentanta. Nie wiadomo jednak, czy którakolwiek z osób decyzyjnych utrzyma swoje stanowisko. Zwrócono również uwagę na odcięcie mediów publicznych od środków, co może wywołać poważny problem przy opłaceniu wyjazdu naszej delegacji.