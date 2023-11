Leon Myszkowski stworzy piosenkę na Eurowizję, ale NIE DLA POLSKI

Syn Justyny Steczkowskiej spełnia się jako DJ, który przez media często bywa porównywany do Allana Krupy , który również jest dzieckiem znanej polskiej piosenkarki i zajmuje się tworzeniem muzyki, używając pseudonimu Enso. Leon Myszkowski zdradził, dlaczego zajął się miksowaniem muzyki.

Leon Myszkowski stworzy piosenkę na Eurowizję, która nie będzie reprezentować Polski

Na pewno pomagała, bo to jest pewne obycie z tematem w poruszaniu się w sferze show-biznesowo-muzycznej. Od razu robiłem to, czego część artystów nie robi, jak na przykład nieoddawanie praw autorskich. Czas pokazał, że w latach 90. artyści oddali bardzo dużo, przez co mają dzisiaj mniej, niż mogliby mieć - wyjaśnił.