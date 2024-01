Justyna Steczkowska chce pojechać na Eurowizję! Zaprezentowała swój utwór na "Sylwestrze z Dwójką". Internauci pod wrażeniem: "GENIALNY"

Z utworem "Witch-er Tarohoro" Steczkowska chce ponownie spróbować swoich sił i umocnić swój gwiazdorski status. Piosenka, która powstała we współpracy z Hotelem Torino – autorami, którzy są odpowiedzialni za "Somebody" Sary James czy "Superhero" Viki Gabor , napisana jest po angielsku z elementami języka słowiańskiego. Przedsmak swoich możliwości 51-latka zaprezentowała podczas "Sylwestra z Dwójką" TVP, który jak co roku odbył się w Zakopanem.

Justyna na Eurowizję! Co za ogień na scenie, a przy występie do "Witch-er" to już całkiem. Co to był za wieczór; TAK, TAK, TAK! Droga Justyno, jesteśmy absolutnie oczarowani twoim utworem i trzymamy kciuki, żebyś reprezentowała Polskę na Eurowizji 2024; Jak ta piosenka nie będzie nas reprezentować na Eurowizji, to tracę wiarę w ludzkość, od 40 minut słucham bez przerwy; Świetna piosenka! Czy może Pani przyrzec, że do samego końca będzie Pani walczyła o wyjazd na Eurowizję? GENIALNY utwór z wielkim potencjałem, mam nadzieję, że wróci Pani na konkurs po tylu latach!; Polska po tylu latach nareszcie się doczekała prawdziwego utworu godnego Eurowizji!!! - ekscytowali się użytkownicy Instagrama.