"Sylwester z Dwójką" TVP: Odważna Blanka, Roksana Węgiel w piórach i Edyta Górniak w blondzie jako Barbie (ZDJĘCIA)

Koncert sylwestrowy emitowany na kanale TVP2 jest organizowany od blisko 20 lat. Nazwa "Sylwester Marzeń" towarzyszyła wydarzeniu od 2016 roku. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, nowe władze Telewizji Polskiej postanowiły wrócić do starej nazwy "Sylwester z Dwójką". Koncert po raz kolejny odbył się w Zakopanem, choć tym razem do ostatniej chwili nie było to pewne. Dopiero 12 grudnia potwierdzono lokalizację wydarzenia.