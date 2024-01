Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2024? Bukmacherzy już wiedzą. Justyna Steczkowska ma KONKURENCJĘ!

Specjalna komisja wyłoni reprezentanta Polski na Eurowizję 2024

Po kilku latach TVP zdecydowała powrócić do preselekcji wewnętrznych, co oznacza, że wybór reprezentanta na Eurowizję zostanie dokonany "za zamkniętymi drzwiami". Specjalnie powołana komisja wyłoni spośród nadesłanych przez artystów zgłoszeń najlepszą według niej piosenkę, która zostanie w maju zaprezentowana na scenie w Malmo i dotrze do milionów odbiorców na całym świecie. Zainteresowane udziałem w konkursie gwiazdy mogą zgłaszać swoje utwory tylko do najbliższego piątku. Oznacza to, że prawdopodobnie jeszcze w lutym dowiemy się, kto powalczy o zwycięstwo Eurowizji w biało-czerwonych barwach.