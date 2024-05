Eurowizja 2024. Parodia występu Loreen i prowadzące w kabinach do opalania. Internauci w zachwycie: "NAJLEPSZE otwarcie w historii" (WIDEO)

W czwartek rozpoczął się drugi półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji. Na początku wydarzenia prowadzące show zaprezentowały parodię występu Loreen, która w ubiegłym roku zwyciężyła piosenką "Tattoo". Reprezentantka Szwecji wyłoniła się wówczas z wielkiej oświetlonej bryły, prezentując zmysłową choreografię. Jak to wyglądało tym razem?

Malin Åkerman i Petra Mede w ochronnych goglach i w spowolnionym tempie wyłoniły się z kabin do opalania. Gospodynie konkursu naśladowały teatralną gestykulację artystki, po czym wyszły w jednoczęściowych kostiumach kąpielowych. Sparodiowany został również tekst utworu, w którym jeden z fragmentów brzmi: "To nie jest nasz czas. To czas by się pożegnać, dopóki znów się nie spotkamy".

Prowadzące Eurowizję sparodiowały zwycięski występ Loreen

To jest nasz czas. To jest czas, aby poprowadzić Konkurs Piosenki Eurowizji. To czas dla mnie i dla ciebie i dla drugiego półfinału. [...] - śpiewały Åkerman i Mede.

Internauci byli zachwyceni humorystyczną wersją i w sekcji komentarzy nie szczędzili komplementów.

Uwielbiam to!; Petra była niesamowita i taka zabawna; Najlepsze otwarcie w historii!; Szwedzi mają świetne poczucie humoru i to sprawia, że chcę odwiedzać ten kraj częściej; Szwedzi dziś wieczorem dają lekcje dobrego marketingu; Kiedy mówiłem, że podoba mi się sposób, w jaki Szwecja organizuje Eurowizję, dokładnie to miałem na myśli; Aż do teraz nie wiedziałam, że moim życiu brakowało parodii "Tattoo" - czytamy w komentarzach.

