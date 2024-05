Eurowizja 2024. Polski dziennikarz zadał reprezentantce Izraela NIEWYGODNE pytanie. Sala była w szoku, wkroczył prowadzący (WIDEO)

gosc 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Na szczęście Izrael już dawno stracił poparcie obywateli na całym świecie, pytanie czy kiedykolwiek obudzą się przywódcy, zwłaszcza Stany, które bezrefleksyjnie finansują ludobójstwo, którego dopuszcza się Izrael na ludności palestyńskiej. enough is enough, już nie jesteście dla świata ofiarami, teraz jesteście najeźdźcą, w oczach świata, nie różniącym się od Rosji. I jeszcze słowo do studentów w USA - nie wysyłajcie ich do Polski, my ich tu nie chemy!!!