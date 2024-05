Eurowizja 2024. Reprezentantka Malty jest córką TRYLIONERA! Jego biznesy robią wrażenie

Finał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö zbliża się wielkimi krokami. Za nami drugi półfinał, z którego do sobotniego koncertu przeszło tylko 10 państw. Wczoraj szansę na wygranie muzycznego konkursu straciła Sarah Bonnici Z Malty. Młoda artystka poleciała do Szwecji z utworem "Loop".

Reprezentantka Malty jest córką majętnego biznesmena

Piosenkarka reprezentująca Maltę w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji śpiewa już od dziecka. Sarah Bonnici zadebiutowała na scenie w 2009 roku podczas eliminacji do Eurowizji Junior. Chociaż artystce nie udało się zakwalifikować do ścisłego finału, to nigdy nie ukrywała, że marzyła o występie na scenie dorosłej Eurowizji. To jednak nie wszystko. Prywatnie 26-latka może poszczycić się naprawdę pokaźnym majątkiem.