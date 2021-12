Eurowizja Junior 2021. Widzowie KRYTYCZNIE o komentatorach konkursu: "TRUDNO BYŁO TEGO SŁUCHAĆ"

Pod zakulisowym zdjęciem na profilu Olka, w opisie, do którego ekscytuje się, że "jeszcze nie opadł z niego kurz eurowizyjnych emocji", zaroiło się od krytycznych komentarzy. Szczególną uwagę internauci zwrócili na to, że dziennikarze niepotrzebnie kilkukrotnie podkreślali liczbę widzów, którzy oglądają ich relację...

Olek, z całym szacunkiem dla Ciebie i Pana Marka, ale przestańcie proszę następnym razem przy wynikach komentować, jaka to dana 12 była przewidywalna i że wiedzieliście, że tak będzie. Jest to bardzo niefajne i działa na niekorzyść konkursu, tworząc jego wizerunek jako politycznego, a przecież nie samymi 12 się wygrywa, ale sumą wszystkich punktów. To, co zauważyłem, to też powtarzanie chyba z dziesięć razy, że 4,5 miliona widzów ogląda transmisję. Wystarczyło tylko raz;