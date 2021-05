Eurowizja 2021. Internauci oceniają debiut Aleksandra Sikory i Marka Sierockiego: "Nie było osobistego komentarza. JAK ZE SKRYPTU"

Ruda 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Dokładnie, a Sierocki to w ogóle mówił szotem, jakby nie był pewne tego, co mówi i nie można było nic zrozumieć :/ brakowała mi ich osobistego komentarza i informacji zza kulis, co Orzech zawsze robił. Zdradzał smaczki i to było ciekawe. To co robili wczoraj dwaj komentujący mogły zastąpić napisy w trakcie zapowiedzi występu :/ mnie się nie podobało