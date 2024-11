Eurowizja Junior 2024. Znamy WYNIKI tegorocznego konkursu! Które miejsce zajął Dominik Arim?

W mijających latach Eurowizja Junior wyraźnie zyskuje na znaczeniu w naszym kraju. Wszystko dzięki sukcesom Roksany Węgiel, Viki Gabor czy Sary James , które po udziale w muzycznej rywalizacji zbudowały kariery z prawdziwego zdarzenia. W zeszłym roku o swoją szansę walczyła Maja Krzyżewska , która wystąpiła w polskich barwach z piosenką "I Just Need a Friend" i zajęła 6. miejsce.

Eurowizja Junior 2024 za nami. Które miejsce zajął Dominik Arim?

W tym roku Polskę reprezentuje z kolei Dominik Arim, któremu powierzono to zadanie po zwycięstwie w specjalnych odcinkach "Szansy na sukces". To oczywiście spory sukces, ale w jego przypadku wcale nie pierwszy, bo wcześniej brał już udział w "The Voice Kids" i otarł się o finał. W sobotę wieczorem wystąpił w madryckiej hali Caja Mágica z utworem "All Together".