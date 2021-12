Evan Rachel Wood oskarża Marilyna Mansona: "GROZIŁ, że zgwałci jej 8-letniego syna!"

Gugu 34 min. temu zgłoś do moderacji 115 20 Odpowiedz

To Manson... Wystarczy przeczytać jego biografie wydaną lata temu (98?), żeby wiedzieć z kim się wiążesz... Serio, niczego nie ukrywał, jest po prostu chorym kolesiem, to czego się spodziewały? Waniliowego kochania się? Że go "odmienią"? Jestem daleka od zrzucania winy na ofiary, ale w tym wypadku to naprawdę - można było przewidzieć, że będzie źle. I mimo to się z nim wiązały.